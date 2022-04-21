أجرى اللجنة الخاصة باستلام وتجهيز التجمعات التنموية بأودية أسلا وعريق، وسهل القاع التابعين لمدينة الطور بجنوب سيناء، جولة داخل التجمعات للتأكد من توافر كافة الخدمات؛ تمهيدًا لتسليمها للمستحقين طبقًا للجدول الزمني الذي أعلنته المحافظة.

قال اللواء هاني رضا، رئيس مدينة طور سيناء، إن اللجنة قامت بمعاينة المنازل، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والشروط الخاصة بالتشطيبات النهائية، وأيضًا التأكد من توصيل كافة المرافق لكل تجمع من مياه، وكهرباء، وأبار المياه، تمهيدًا لتسليمها للمستحقين.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح لـ"الشروق" اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يجري تسليم كل مواطن من الذين تنطبق عليهم كافة الضوابط والشروط منزل، و10 أفدنة، وذلك بداية من 5 يونيو المقبل تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأشار إلى أنه جرى إجراء قرعة إلكترونية لتحديد موقع ورقم قطع الأراضي الزراعية والمنزل التابع لها للمواطنين الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط الحصول على قطع أراضي بالتجمعات التنموية التابعة للمدينة. ومن المقرر أن تجري أعمال التسليم طبقًا لنتيجة القرعة، وذلك خلال جدول زمني خاص بكل تجمع.

جدير بالذكر أنه جرى إنشاء 7 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء ويضم كل تجمع يضم 55 منزل، ومدرسة، ومسجد، ومركز شباب، ووحدة صحية، وسوق تجاري، بواقع 2 تجمع بأودية أسلا وعريق، وسهل القاع بمدينة الطور، وتجمع بقرية الطرفة التابعة لمدينة سانت كاترين، و4 تجمعات بمدينة رأس سدر في أودية الريينة والنهايات، السحيمي، أبو جعدة.

وكان قد اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أسماء المستحقين الذين أجروا القرعة، والبالغ عددهم 147 مواطنًا، وحدد جدول زمني للتسليم، على أن تبدأ أعمال التسليم من مدينة سانت كاترين اليوم 21 أبريل، تليها التجمعات التنموية بأودية الحمي، والسحيمي بمدينة رأس سدر سوف بداية من 20 مايو المقبل، وأخيرًا تجمعي ووادي اسلا وسهل القاع بمدينة طور سيناء في 5 يونيو المقبل، وستجر أعمال التسليم للمستحقين بشرط ورود الموافقات الصادرة من الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.