وزير الدفاع الأمريكي يشدد على الوحدة مع الشركاء بعد التسريبات الاستخباراتية

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على التعاون الوثيق مع شركاء الولايات المتحدة بعد تسريبات وثائق استخباراتية على الإنترنت.



وقال أوستن، في اجتماع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية اليوم الجمعة: "آخذ هذه القضية على محمل الجد وسنواصل العمل عن كثب وباحترام مع حلفائنا وشركائنا المبجلين".



وذكر الوزير أنه ناقش الموضوع مع الحلفاء، معربا عن إعجابه بالتضامن، وقال: "لن نسمح لأي شيء أن يكسر وحدتنا".



وتأتي تصريحات أوستن على خلفية تسريب وثائق سرية عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا على الإنترنت، والتي تحتوي أيضا على تفاصيل حملات تجسس أمريكية مزعومة ضد شركاء. ويُشتبه في قيام أحد أفراد الجيش الأمريكي /21 عاما/ بنشر تلك الوثائق في إحدى غرف الدردشة الإلكترونية المغلقة. وتم تداول الوثائق التي تحتوي على معلومات حول توريدات أسلحة وتقييمات لأحداث الحرب على مدار أسابيع على الإنترنت.



ويواجه الشاب المتخصص في تكنولوجيا المعلومات اتهامات بحذف مواد سرية ومعلومات تخص الدفاع الوطني وتخزينها ونقلها بدون تصريح.