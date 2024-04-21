 بالفيديو.. شاهد واقعة إصابة مستوطن إسرائيلي حاول إزالة علم فلسطيني فانفجرت به عبوة ناسفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. شاهد واقعة إصابة مستوطن إسرائيلي حاول إزالة علم فلسطيني فانفجرت به عبوة ناسفة

أحمد علاء
نشر في: الأحد 21 أبريل 2024 - 10:22 ص | آخر تحديث: الأحد 21 أبريل 2024 - 10:22 ص

أصيب مستوطن إسرائيلي، اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولته إزالة علم فلسطيني كان مثبتا قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأظهر مقطع فيديو الرجل وهو يحاول إزالة العلم الفلسطيني على جانب أحد الطرق لكن عند الوصول إليه انفجرت العبوة.

 


وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الرجل عولج في مكان الحادث من إصابات طفيفة ورفض نقله إلى المستشفى.

يُذكر أن الضفة الغربية تشهد اعتداءات متفاقمة من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

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