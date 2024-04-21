رئيسة وزراء الدنمارك تنشر إهانات تلقتها عبر الإنترنت

أثارت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن (46 عاما) جدلا حول سلوك الدنماركيين على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر العديد من رسائل الكراهية ،التي قالت إنها تلقتها بنفسها.

وقالت فريدريكسن، في منشور على تطبيق انستجرام اليوم الأحد، إن الأسلوب القاسي على وسائل التواصل الاجتماعي ليس جديدا، وذكرت على وجه الخصوص إنه يتضمن: "تحرش، وتمييز جنسي، وإساءة، وكراهية وتهديدات"، وأضافت انه لسوء الحظ، هذا جزء من الحياة اليومية للكثيرين، الأمر الذي قالت إنه يقلقها بشدة.

وتحدثت فريدريكسن عن الشباب الذين يشاركون في عروض اختيار الممثلين ويتلقون رسائل عنصرية وبغيضة، وتحدثت كذلك عن صحفيين، وباحثين وموظفي خدمة مدنية، يتعرضون للتهديد، وعن رياضيين وسياسيين.

وتابعت أنها تلقت مؤخرا العديد من رسائل الكراهية والتهديدات، وإلى حد لم تشهده من قبل.

وأضافت: "بإعتبارك رئيسا للحكومة، فإنك تحتاج بطبيعة الحال إلى مستوى عال من التسامح، ولكن هناك تعليقات عنيفة للغاية ولا ينبغي لأحد أن يتسامح معها".

وأعادت فريدريكسن نشر بعض التعليقات التي تلقتها، مشيرة إلى أنه ربما يكون لدى آخرين الشجاعة للقيام بالمثل حتى يتمكن الدانمركيون من إجراء نقاش حول الكيفية التي يريدون بها التحدث مع بعضهم البعض.