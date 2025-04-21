رئيس الوزراء القطري يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران

تلقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك،بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ترحيب دولة قطر بتوافق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، على الانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصف ودائم وملزم، بما يعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والحوار الإقليمي.

كان عراقجي، قد صرح عقب جولة المباحثات الثانية غير المباشرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف حول برنامج بلاده النووي في السفارة العمانية في روما أول أمس السبت : "الأجواء الإيجابية نسبيًا في روما، أسهمت في تحقيق تقدم على صعيد المبادئ والأهداف المتعلقة باتفاق محتمل".

من جانبه وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته ، إن الاجتماع أحرز "تقدما جيدا جدا" في المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، وأن الجانبين اتفقا على عقد جلسة أخرى الأسبوع المقبل.

وكانت الجولة الأولي من المباحثات بين الجانبين قد عقدت يوم 12 من الشهر الجاري في سلطنة عمان.





