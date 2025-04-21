الإفتاء: شم النسيم عادة مصرية ولا حرج في الاحتفال به

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى في دار الإفتاء، إنّ شم النسيم عادة مصرية يمكن الاحتفال بها لتذكير الناس بأصولهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الاثنين، أن الاحتفال بهذه المناسبة مباح لا سيما عندما يكون من باب إدخال البهجة والسرور على الناس.

وأوضح أن الفقهي الشرعي يهدف في النهاية إلى سعادة الدارين «الدنيا والآخرة»، وبالتالي فإن هذه الاحتفال بهذه المناسبات من الأمور المباحة التي لا يوجد شيء عليها على الإطلاق.

ونوه إلى أن الممارسات المعتادة في هذه المناسبة مثل «تناول الفسيخ وتلوين البيض» هي عبارة عن عادة مصرية ولا يمكن النظر إليها بأنه تشبُّه بأحد، مؤكدا أن هذا الأمر لا توجد به أي شبهة على الإطلاق.

وفي وقت سابق، قالت دار الإفتاء إن شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأي معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية.

وأضافت الدار: «يحتفل المصريون جميعًا في هذا الموسم بإهلال فصل الربيع؛ بالترويح عن النفوس، وصلة الأرحام، وزيارة المنتزهات، وممارسة بعض العادات المصرية القومية؛ كتلوين البيض، وأكل السمك، وكلها أمور مباحة شرعًا».