رئيس الطائفة الإنجيلية: البابا فرنسيس شخصية استثنائية ناصر الحق والعدل والقضية الفلسطينية

وصف القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، البابا فرنسيس بأنه «شخصية استثنائية بكل المقاييس»، مؤكدا أن البابا الراحل كان رجل دين يجمع بين الالتزام الديني والمعاصرة، وارتبط بقضايا الناس بشكل غير مسبوق.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، أنه كان «شخصية متواضعة وملتزمة وبسيطة ومحب للناس والإنسانية».

وأشار إلى أن البابا فرنسيس أولى اهتماما خاصا للغاية بالفقراء والجماعات المهمشة، مؤكدا أنه دافع عبر تاريخه عن قضايا الحق والعدل، وكان من المناصرين للقضية الفلسطينية.

كما شدد على الدور التاريخي والمهم الذي لعبه البابا فرنسيس في صياغة «وثيقة الإخوة الإنسانية» مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدا أنها «من أهم الوثائق الصادرة في الألفية الثالثة حول الدعوة إلى العيش المشترك وقبول الآخر والتعددية».

واختتم قائلا إن البابا فرنسيس كان «شخصية تاريخية استثنائية في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية والعالم أجمع»، مؤكدا أن العالم سيفتقده.

وأعلن الفاتيكان صباح الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، أول بابا من أميركا اللاتينية، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد 12 عاما في منصب البابوية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن «رحيل البابا فرنسيس يمثل خسارة جسيمة للعالم أجمع، إذ كان صوتا للسلام والمحبة والرحمة».

ونعى شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، مؤكدا أن «البابا فرنسيس كان رمزا إنسانيا من طراز رفيع، لم يدخر جهدًا في خدمة رسالة الإنسانية، ومناصرة قضايا الضعفاء، ودعم الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة».