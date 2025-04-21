الإدارة الوطنية لمكافحة الكوارث تطالب بتعزيز المساعدات الدولية للاجئين الأفغان

التقى القائم بأعمال الإدارة الوطنية لمكافحة الكوارث في مخيم العمري بطورخم مع مسؤولي المؤسسات الإغاثية الدولية، بهدف تقييم أوضاع اللاجئين.

وأفادت الإدارة الوطنية لمكافحة الكوارث أن الملا نورالدين ترابي، القائم بأعمال الإدارة الوطنية لمكافحة الكوارث ألتقى مع مسؤولي المؤسسات الإغاثية الدولية كـ يونيسف، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الغذاء العالمي، والمفوضية السامية للاجئين للأمم المتحدة، والجهات الإغاثية الأخرى في مخيم العمري بطورخم، وفقا لما ذكرته وكالة باختر الأفغانية.

ويستهدف هذا اللقاء تقييم للظروف المعيشية للاجئين عن كثب، وإطلاع مسؤولي هذه المؤسسات على المشاكل الموجودة.

كما صرح السيد الترابي بأن أفغانستان قدمت المساعدات في مجالات النقل، والإيواء، والكهرباء، والمواد الغذائية، والخدمات الأخرى، لكن بعض المشاكل مازالت متبقية، مطالبا من الجهات الدولية بأن تقدم في أسرع قت ممكن المساعدات للاجئين في المجالات الرئيسية، مثل: المياه الشرب، والكهرباء، والخدمات الصحية، والغذاء، إضافة إلى الضروريات الأخرى.

من جهتهم، أكد مسؤولو المؤسسات الدولية خلال اللقاء على بذل الجهود لحل المشاكل القائمة، وتحسين الأوضاع المعيشية للاجئين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي ختام اللقاء، أشاد ترابي بمساعدات المؤسسات الدولية، معربا عن أمله في تعزيز هذه المساعدات.