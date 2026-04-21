وزير خارجية ألمانيا يحث إيران على عقد محادثات بناءة مع واشنطن

حث وزير الخارجية الألماني ‌يوهان فاديفول، إيران على عقد محادثات بناءة مع الولايات ⁠المتحدة في إسلام آباد.

وقال قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء: «كما نعلم، ‌نائب ⁠الرئيس الأمريكي مستعد للسفر إلى إسلام آباد».

وأضاف: «يتعين على ⁠إيران أن تقبل الآن بهذا العرض ⁠من أجل مصلحة شعبها»، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز».

وأبدت الولايات المتحدة ثقتها في أن محادثات السلام مع إيران ستعقد في باكستان، وقال مسئول إيراني كبير إن طهران تدرس المشاركة فيها، لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة وحالة من الضبابية مع اقتراب وقف إطلاق النار من نهايته.

ويرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التوصل إلى اتفاق يمنع المزيد من ارتفاع ‌أسعار النفط والصدمات في أسواق الأسهم، لكنه يصر على أن إيران لا يمكن أن تمتلك الوسائل لصنع سلاح نووي.

وتأمل إيران في استغلال سيطرتها على مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، للتوصل إلى اتفاق يمنع استئناف الحرب ويخفف العقوبات، لكن دون أن يعرقل برنامجها النووي.

وقال المسئول الإيراني لرويترز إن طهران «تدرس بإيجابية» المشاركة في المحادثات، في تغير واضح في اللهجة مقارنة بالتصريحات السابقة التي استبعدت المشاركة، لكنه شدد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وأفاد مصدر باكستاني مشارك في المناقشات أن هناك زخما يدفع لاستئناف المحادثات غدا الأربعاء، وإن ترامب قد يحضر شخصيا أو عن بعد في حالة التوقيع على اتفاق.

وقال المصدر اليوم الثلاثاء طالبا عدم نشر هويته: «الأمور تسير قدما والمحادثات في طريقها للانعقاد غدا».