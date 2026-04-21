تيم كوك ينهي 15 عاما في رئاسة آبل

قرر تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل، التنحي عن منصبه الذي شغله خلفا للراحل ستيف جوبز مؤسس الشركة، ومنهيا رئاسة امتدت قرابة 15 عاما شهدت ارتفا القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 6ر3 تريليون دولار خلال حقبة ازدهار بفضل هاتفها الذكي آيفون.

وسيسلم كوك، البالغ من العمر 65 عامًا، مهام الرئيس التنفيذي إلى جون تينوس، رئيس قسم هندسة الأجهزة في آبل، اعتبارا من الأول من سبتمبر لمقبل، مع استمراره في العمل في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة التي تتخذ من مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقرا لها. ويشابه هذا التغيير ما حدث مع جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية أمازون، وريد هاستينجز، الرئيس التنفيذي لشركة الترفيه والبث المباشر نتفليكس، بعد انتهاء فترة رئاستهما الناجحة.

ورغم أنه لم يتخلَ عن فكرة افتقاره لرؤية جوبز، إلا أن كوك استغل شعبية الهاتف الذكي آيفون وغيرها من الإنجازات التي حققها ليرفع آبل إلى مستويات بدت مستحيلة عندما كانت على وشك الإفلاس في منتصف التسعينيات.