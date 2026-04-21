آبل تعتزم تعيين جون تيرنوس رئيسا تنفيذيا جديدا خلفا لتيم كوك

أعلنت شركة "آبل"، يوم الاثنين، تعيين رئيس هندسة الأجهزة جون تيرنوس رئيسا تنفيذيا جديدا لها، في خطوة تمهد لتغيير كبير في قيادة صانعة هواتف آيفون بعد 15 عاما تحت إدارة تيم كوك.

ومن المقرر أن يتولى كوك، الذي خلف مؤسس أبل ستيف جوبز في عام 2011، منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة.

وقالت أبل إن هذا التغيير سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من سبتمبر.

ويعد تيرنوس /50 عاما/ منذ فترة طويلة المرشح الأبرز لخلافة كوك، رغم وجود تقارير متضاربة بشأن توقيت انتقال القيادة، حيث أشارت تقارير عدة في الأشهر الأخيرة إلى احتمال تنحي كوك قريبا.

وخلال فترة قيادة كوك، توسعت أبل في منتجات مثل الساعات الذكية ونظارة "فيجن برو"، مع استمرار تحقيق إيرادات ضخمة من أجهزة مثل آيفون وحواسيب ماك.

وفي الآونة الأخيرة، لعب كوك /65 عاما/ أيضا دورا مهما في الحفاظ على علاقات أبل مع البيت الأبيض.

وخلال ظهور مشترك، قدم كوك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوحة زجاجية مثبتة على قاعدة ذهبية، ما أثار انتقادات من بعض جماهير أبل التي تميل غالبا إلى التوجهات الليبرالية.

وقال كوك إن قيادة أبل كانت "أعظم امتياز" في حياته، واصفا تيرنوس بأنه "بلا شك الشخص المناسب لقيادة أبل في المستقبل".

ومع اختيار تيرنوس، تعود أبل مرة أخرى لاختيار خليفة من داخل صفوفها.