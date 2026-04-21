إيلون ماسك يتغيب عن جلسة استماع في باريس بشأن تحقيقات منصة إكس

أكد مكتب المدعي العام في باريس اليوم غياب رجل الأعمال الأمريكي الملياردير، إيلون ماسك، عن جلسة استماع ضمن تحقيقات جارية حول منصة إكس في فرنسا، وفقا لما تداولته وسائل إعلام فرنسية.

وأوضح مكتب المدعي العام في بيان له أن "حضوره أو غيابه لا يشكل عائقا أمام استمرار التحقيقات"، مشيرا إلى أن ماسك والمديرة التنفيذية السابقة للمنصة "ليندا ياكارينو" – التي استُدعيت هي الأخرى – لم يكونا ملزمين قانونيا بحضور جلسة الاستماع التطوعية.

ويجري الادعاء العام في باريس تحقيقات بشأن منصة إكس منذ نحو عام، على خلفية اتهامات بتعديل خوارزميات الشبكة الاجتماعية لمنح بروز أكبر لمحتوى ينتمي لليمين المتطرف.

كما تتناول التحقيقات مزاعم تتعلق بـ إنكار الهولوكوست ونشر صور ومحتوى جنسي لنساء وأطفال تم إنشاؤه بواسطة برنامج الدردشة الآلي جروك التابع للذكاء الاصطناعي.

وتُعرف هذه الوسائط بـ التزييف العميق، وهي عبارة عن فيديوهات أو صور أو ملفات صوتية تم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتبدو واقعية بشكل مضلل.