مثول قائد شرطة جنوب أفريقيا فاني ماسيمولا أمام المحكمة في قضية فساد بقيمة 21 مليون دولار

مثل قائد شرطة جنوب أفريقيا، فاني ماسيمولا، أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، في قضية فساد أدت إلى اعتقال ما لا يقل عن 12 آخرين من ضباط الشرطة رفيعي المستوى، وتوجيه الاتهامات إليهم من جانب النيابة العامة.

ويواجه ماسيمولا، الذي لا يزال يشغل منصبه كرئيس للشرطة، أربعة اتهامات بانتهاك قانون إدارة الأموال العامة، وهو القانون الذي ينظم منح الحكومة للعقود، فيما يتعلق بعقد يتردد أنه فاسد بقيمة 360 مليون راند (21 مليون دولار) لتقديم خدمات صحية وأخرى للرفاهية لأفراد الشرطة.

ومثل ماسيمولا أمام المحكمة للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، ليتم توجيه الاتهامات إليه رسميا، بعد أن تم استدعائه في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولم يدل قائد الشرطة بعد بأي إفادة بشأن التهم الموجهة إليه، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام أو غرامة مالية في حال إدانته.