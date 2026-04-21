ألكانتارا: صلاح من أعظم أساطير ليفربول

أشاد لاعب خط وسط ليفربول السابق، تياجو ألكانتارا، بالنجم المصري محمد صلاح وزميله السابق أندي روبرتسون، مؤكدًا أنهما من أبرز أساطير النادي الإنجليزي.

ويأتي حديث ألكانتارا في ظل اقتراب نهاية مشوار الثنائي مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، حيث سبق أن أعلن محمد صلاح رحيله عن الفريق بعد 9 سنوات ناجحة، قدّم خلالها مسيرة استثنائية حافلة بالأرقام القياسية والألقاب.

وتحدث تياجو، نجم برشلونة وبايرن ميونخ السابق، لقناة "سكاي سبورتس نيوز" خلال ظهوره في حفل جوائز " لوريوس " العالمية بمدينة مدريد مساء أمس.

وقال تياجو عن محمد صلاح وروبرتسون: "إنهما أساطير ليفربول، إنهما لاعبان كرة قدم مذهلان، لا يهم أين يذهبان، سيظلان لاعبين رائعين".

ثم سُئل تياجو عن رأيه في الموسم الأخير المضطرب لصلاح في ليفربول وتراجع مستواه، فأجاب: "لم أكن هناك، لذا لا يمكنني إبداء رأيي، لكن محمد صلاح يستحق الأفضل دائمًا".

وسجل محمد صلاح 7 أهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص ليفربول، بما في ذلك هدفه الأخير أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد بالجولة الثالثة والثلاثين للبريميرليج يوم الأحد.