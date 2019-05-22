الأربعاء 22 مايو 2019 12:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟

النتـائـج تصويت

وزارة الدفاع الجزائرية: كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد

الجزائر - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 21 مايو 2019 - 6:06 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 مايو 2019 - 6:06 م

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء عن ضبط أسلحة وذخيرة قرب الشريط الحدودي بولاية تمنراست، أقصى جنوبي البلاد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء إنه " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة (دورية) للجيش أمس إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش من نوع RPK وبندقية آلية من نوع كلاشينكوف و(1,8) كيلوجرام من مادةTNT ، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة".

وأكد البيان أن هذه العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية والحرص الشديد لوحدات الجيش المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة الأراضي الجزائرية وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك