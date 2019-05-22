وزارة الدفاع الجزائرية: كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء عن ضبط أسلحة وذخيرة قرب الشريط الحدودي بولاية تمنراست، أقصى جنوبي البلاد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء إنه " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة (دورية) للجيش أمس إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش من نوع RPK وبندقية آلية من نوع كلاشينكوف و(1,8) كيلوجرام من مادةTNT ، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة".

وأكد البيان أن هذه العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية والحرص الشديد لوحدات الجيش المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة الأراضي الجزائرية وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.