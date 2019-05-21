وزير الخارجية الأردني يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة تطورات الأزمة السورية

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جيير بيدرسون، الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية وما تسببه من معاناة.

وأكد الصفدي، خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحل الأزمة وفق حل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وأمنها واستقرارها، ويتيح ظروف العودة الطوعية للاجئين الذين يستضيفهم الأردن.

وشدد على مركزية مسار جنيف في الجهود الدولية المستهدفة حل الأزمة وفق القرار 2254، مشيرًا إلى حرص الأردن على تعزيز الشراكة المثمرة مع الأمم المتحدة وتطوير التعاون معها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

من جهته.. أشاد البمعوث الأممي بيدرسون بالتعاون بين الأردن والأمم المتحدة في جهود حل الأزمة السورية، مثمنًا الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الأردن إزاء اللاجئين السوريين.