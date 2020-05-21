مسئول مصرفي: نجاح مصر في طرح سنداتها الدولية جاء في وقت تعاني فيه الدول من التعثر والإفلاس

قال هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إن النجاح الكبير الذي حققته مصر اليوم في الأسواق العالمية من خلال طرح سندات دولية سيادية لاقت إقبالا غير مسبوقا من المؤسسات والصناديق الاستثمار العالمية، جاء في وقت عصيب يمر به العالم والأسواق الدولية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف عبد الفتاح - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن تلقي مصر طلبات لشراء سندات تترواح آجالها بين 4 و30 سنة بقيمة تتجاوز 21 مليار دولار جاء في وقت عصيب ماليا واقتصاديا تشهده كل دول العالم ما بين تعثر وإفلاس، لكن نجد أن مصر حققت إنجازا ضخما تاريخيا وعالميا في أسواق المال الدولية، بإصدارها اليوم سنداتها الدولية.

وأكد أنه كان اختبارا حقيقيا لسمعة الاقتصاد المصري، في وقت انخفض فيه التصنيف الدولي والسياسات المالية والنقدية لأكثر من 60 دولة، باستثناء 16 دولة فقط في العالم لم تشهد خفضا في تصنيفها منها مصر.

وتابع: "لقد نجح طرح السندات الدولية لمصر اليوم نجاحا مذهلا، حيث دخلت أكبر مؤسسات الاستثمار في العالم من قارات آسيا وأوروبا وأمريكا، بطلبات فاقت 21 مليار دولار، كي تستثمرها في مصر ولمدة 20 سنة".

وأشار إلى الطرح يعد بمثابة خطوة جريئة من مصر كي تتقدم في هذا الوقت العصيب الذي تترنح فيه أسواق المال حول العالم وتتساقط فيه الشركات العظمي أمام ضربات وباء فيروس كورونا والتباطوء الاقتصادي واختفاء الأموال والمنتجات من الأسواق.

وذكر عبد الفتاح، أن الطرح جاء في الوقت الذي تأثرت فيه عائدات مصر السياحية وكذلك الصادرات، معتبرا أن دخول المستثمرين الدوليين بهذه الأموال الضخمة لاستثمارها في مصر وفي هذا التوقيت بالذات يؤكد الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري.

وكان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، صرح في وقت سابق اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن مصر قد تقبل نحو 5 مليارات دولار من إجمالي 21 مليار دولار تلقتها لشراء سندات مصر الدولية السيادية اليوم.

وأكد أنه لأول مرة أن تشهد عملية إصدار السندات السيادية لمصر تغطية بهذا الحجم في وقت وجيز مقارنة والطروحات السابقة، ما يعكس الاهتمام الكبير من مجتمع الاستثمار الدولي بالاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته.

وأوضح أبو النجا أن السندات وزعت بين 250ر1 مليار دولار لسندات أجل 4 سنوات بعائد 750ر5 في المائة، و750ر1 مليار دولار لسندات مدتها 12 سنة بعائد 625ر7 في المائة وملياري دولار لسندات مدتها 30 عاما بعائد 875ر8 في المائة.

من جهتها.. علقت وكالة "بلومبرج" العالمية على نجاح مصر في طرح سندات دولية في هذا التوقيت الصعب اقتصاديا وماليا على العالم، بقولها إن مصر بهذا الطرح تعود إلى سوق السندات الدولية في اختبار جديد لصلابة الانتعاش الذي حققته منذ بداية برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وكذلك لاختبار شهية المخاطرة عالميا حيث تسعى الدول لتمويل استجابتها المختلفة تجاه التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن مصر تسعى لكسب ثقة سوق السندات العالمي بعد دفعة ثقة أخرى نالتها من صندوق النقد الدولي الذي وافق قبل أسبوعين على حصول مصر على 2.772 مليار دولار أمريكي بموجب "أداة التمويل السريع"، وذلك لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي نشأت عن "كوفيد-19".