الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يصوتون لاستدعاء وثائق متعلقة بنجل بايدن

واشنطن - د ب أ

صوتت لجنة يسيطر عليها الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي بما يتناسب مع سياسة الحزب، لصالح استدعاء وثائق تتعلق بهانتر بايدن، نجل المرشح الرئاسي الديمقراطي المفترض جو بايدن، في قضية استخدمها الرئيس دونالد ترامب لضرب منافسه قبل الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في نوفمبر.

وصوتت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ لصالح إصدار مذكرات استدعاء تتعلق بعمل هانتر بايدن في مجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للغاز الطبيعي.

ويستهدف أمر الاستدعاء وثائق من شركة "بلو ستار ستراتيجيز"، التي عملت لصالح شركة بوريسما خلال فترة عمل هانتر بايدن في مجلس إدارة الشركة.

وقال جاري بيترز عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي البارز في اللجنة، إن هذا الإجراء "يخاطر بتضخيم جهود خصومنا الأجانب للتدخل في انتخابات 2020"، في إشارة إلى روسيا على ما يبدو.