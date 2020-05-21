وزيرة السياحة الفلسطينية تطلع سفير مالطا على أوضاع جائحة كورونا في فلسطين

أطلعت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة، سفير جمهورية مالطا لدى فلسطين روبين غوتشة، على تطورات جائحة كورونا في فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن وزيرة السياحة أكدت خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم، اليوم الخميس، متانة العلاقات الفلسطينية المالطية.

وتحدثت عن تطورات جائحة كورونا، وما وصلت له الجهود الفلسطينية لمكافة هذا الوباء، حيث إن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات تضررا، كما أنه القطاع الأخير الذي ستعود إليه الحياة.

وقالت إن الوزارة تعمل على إعداد الخطط والبرامج على عدة أصعدة منها ما هو مرتبط بالترويج السياحي الفلسطيني، وتعزيز الثقة وإعادة الربط مع وكالات السياحة العالمية، والعمل على تأهيل وتطوير القطاع السياحي والتحضير للمرحلة المقبلة لنكون جاهزين بدء العمل عندما تسمح الظروف لإعادة دوران عجلة السياحة من جديد.

ومن جهته، أكد غوتشة ثقته الكبيرة بتجاوز فلسطين لجائحة كورونا بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لافتا إلى استعداد مالطا لتوفير كافة أشكال الدعم والتعاون مع فلسطين، وخاصة في مجال التطوير السياحي لما بعد الجائحة.