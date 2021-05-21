مقتل 6 وإصابة العشرات في مسيرة منددة للعدوان الإسرائيلي على غزة بباكستان

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قالت الشرطة الباكستانية إن قنبلة انفجرت وسط مسيرة جنوب غربي البلاد نظمتها جماعة دينية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وقال الشرطي، خان محمد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الانفجار وقع في بلدة تشامان النائية بإقليم بالوشستان المضطرب المتاخم للحدود الأفغانية.

وأضاف محمد أنه يبدو ان الانفجار كان يستهدف أحد علماء الدين المحليين المؤثرين الذي قاد المسيرة.

وأفاد عثمان أحمد، وهو مسعف في الموقع، بأن عالم الدين، مولانا عبدالقادير لوني، أصيب بجروح خطيرة في التفجير ويعالج في مستشفى مقاطعة تشامان.

وقال أحمد إن 12 شخصا آخرين، على الأقل، أصيبوا ونقلوا إلى نفس المستشفى.

يشار إلى أن تلك المسيرة هي ضمن مسيرات أخرى جرى تنظيمها في أنحاء باكستان اليوم تنديدا بإسرائيل.

ولم يتم بعد تحديد طبيعة التفجير، ولكن المحققين يفحصون أجزاء من دراجة نارية يعتقدون أنها ربما استخدمت في الانفجار.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم ولكن متطرفي داعش وطالبان الباكستانية يستهدفون علماء الدين المسلمين في المنطقة.

وكثفت طالبان باكستان، التي يتردد أنها تعمل من قواعد في المناطق الحدودية الأفغانية، أعمال العنف منذ أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لسحب القوات من أفغانستان.