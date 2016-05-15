اعتقال سائحين ألمان في جزيرة مايوركا الإسبانية بزعم إشعال حريق

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 13 ألمانيا من المصطافين في جزيرة مايوركا الإسبانية بزعم قيامهم بإشعال حريق في مطعم تديره ألمانية بالقرب من شاطئي شهير.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام قاضٍ مساء اليوم السبت ليقرر الإجراءات اللاحقة بشأنهم، وتحديد ما إذا كانوا أشعلوا الحريق عن عمد أو كانوا مهملين للغاية.

وكان السائحون يقيمون حفلة في شرفة الفندق الذي يقيمون فيه، وأسقطوا أعقاب سجائر على مظلة قصب لمطعم "واي نوت" أسفلهم، ما أدى إلى اندلاع حريق بعد ظهر أمس الجمعة.

وبحسب بيانات مالكة المطعم أليس كلوتس، تسبب الحريق في أضرار بنحو 150 ألف يورو.