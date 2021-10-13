استقرت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر إلى نحو 1015 جنيها، وذلك بعد انخفاضها بنحو 55 جنيها أمس الجمعة، رغم ارتفاع المعدن الأصفر فى الأسواق العالمية، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية السابق بغرفة القاهرة التجارية.

وكانت أسعار الذهب قد هبطت بنحو 55 جنيها خلال تعاملات أمس الجمعة ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 1015 جنيها مقارنة بـ 1070 جنيها فى نهاية تعاملات أمس الأول.

وبحسب نجيب، كان سعر سعر جرام الذهب عيار 18 قد انخفض ليسجل نحو 861 جنيها مقارنة بنحو 916 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 24 ليسجل 1169 جنيها مقارنة بـ 1224 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 440 جنيها ليسجل نحو 8120 جنبها أمس، مقارنة بـ 8560 جنيها فى نهاية تعاملات أمس الأول.

وفى الأسواق العالمية، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا أمس الجمعة، في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل إذ أدى تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي إلى إحياء الطلب على سبائك الملاذ الآمن، وفقا لـ «رويترز».

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1845.71 دولار للأوقية، وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1844.30 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب المسعر بالدولار بنحو 1.9% هذا الأسبوع مع تراجع العملة الأمريكية فيما ستكون أول خسارة أسبوعية تمنى بها في سبعة أسابيع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5% إلى 22 دولارا للأوقية، وزات بنحو 4.4% هذا الأسبوع، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 963.49 دولار وصعد البلاديوم 1.4% إلى 2034.63 دولار، وكلاهما في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.5% و4.5% على التوالي.