روسيا تصنف منتقدَين للكرملين إلى قائمة العملاء الأجانب

صنَّفت روسيا، منتقدي الكرملين، ميخائيل خودوروفسكي وبطل العالم السابق في الشطرنج جاري كاسباروف على أنهما «عميلان أجنبيان»، وهو تصنيف أطلقته موسكو سابقا على الأفراد والمنظمات التي تعارض الحكومة.

وذكرت وكالة أنباء «تاس» الحكومية، مساء الجمعة، أنَّه تمت إضافة كلاهما إلى قائمة خاصة بوزارة العدل، مشيرة إلى أنهما شاركا في أنشطة سياسية ويتلقيان التمويل من كييف وواشنطن، على حد ما قالت.

وبشكل متزايد، صنّفت السلطات الروسية المنظمات ووسائل الإعلام غير الحكومية بأنهم عملاء أجانب، وهو تصنيف يتسبب في صعوبات كبيرة في روسيا.

وتأتي هذه الخطوة بعدما انتقد كاسباروف مؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب ضد أوكرانيا.

في غضون ذلك، استهدفت السلطات الروسية أكثر من مرة المنظات التي يديرها المعارض المنفي خودوروفسكي قطب النفط السابق.

وفي أبريل الماضي، صنّف القضاء الروسي مؤسسة خودوروفسكي فونداشن، المسجلة في بريطانيا بأنها «غير مرغوب فيها»، وفرض حظرا على كل أنشطتها.