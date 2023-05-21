بايدن يتعهد بمساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا في لقائه مع زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة جديدة من المعدات العسكرية لأجل أوكرانيا.

وتعهد بايدن بهذه الحزمة اليوم الأحد، خلال لقاء ثنائي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم "جي7" في مدينة هيروشيما اليابانية.

ولم يصرح بايدن بحجم المساعدات هذه المرة، وأوضح أن الحزمة ستشمل ذخيرة ومدفعية وعربات مدرعة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الحليف الأهم لأوكرانيا في كفاحها ضد الغزو الروسي وقدمت بالفعل مساعدات عسكرية بكميات هائلة في تتابع سريع خلال الأشهر الأخيرة.