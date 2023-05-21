 بايدن يتعهد بمساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا في لقائه مع زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع - بوابة الشروق
الأحد 21 مايو 2023 11:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

بايدن يتعهد بمساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا في لقائه مع زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع

هيروشيما (د ب أ)
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 10:59 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 10:59 ص

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة جديدة من المعدات العسكرية لأجل أوكرانيا.

وتعهد بايدن بهذه الحزمة اليوم الأحد، خلال لقاء ثنائي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم "جي7" في مدينة هيروشيما اليابانية.

ولم يصرح بايدن بحجم المساعدات هذه المرة، وأوضح أن الحزمة ستشمل ذخيرة ومدفعية وعربات مدرعة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الحليف الأهم لأوكرانيا في كفاحها ضد الغزو الروسي وقدمت بالفعل مساعدات عسكرية بكميات هائلة في تتابع سريع خلال الأشهر الأخيرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك