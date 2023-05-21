استضاف الإعلامي عمرو أديب، المصممة غادة والي، المتهمة بسرقة تصميمات فنان روسي جورجي كوراسوف، وذلك خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت.

وخلال النصف الأول من اللقاء تشبثت المصممة برأيها أن تصميماتها ولوحات الفنان الروسي مقتبستان من الفن الفرعوني والمدرسة التشكيلية.

لكن بعد الفاصل الإعلاني، وفي الجزء الثاني من الحلقة، قال «أديب» إن التأثر بأعمال فنان ما أمر وارد حدوثه، ليس بالضرورة من «والي»، وإنما من شخص يعمل معها داخل الشركة، قائلًا: «ده رسام ووارد حد شاف شغله وتأثر بيه».

وردت المصممة أنهم يستعينون بأكثر من مرجع تحت الضعط، وربما استلهم أحدهم التصميم من لوحة ما، مشيرة إلى أن درجة الاقتباس يجب أن تكون محدودة.

وطلب الإعلامي منها الرد عما إذا كان أحد العاملين معها تأثر فكر هذا الفنان تحت ضغط العمل، لترد: «في مجال الدعاية والإعلان قبل ما نبدأ الشغل بنعمل بحث ممكن ناخد إيه من هنا ومن هنا، لو في مصمم بيقول إنه مبيعملش كده يبقى كداب، ممكن غلطنا في ليفل التأثر أنا بعترف، وارد يكون اتأثرنا أوي».

وتأثرت على الهواء: «ممكن أوريك إحنا بنعمل إيه عشان ميتعلقلناش حبل المشنقة، الناس مش بيحكموا على مجموعة الأعمال من 15 عاما، هما شايفين لوحة من 36 لوحة وعمل واحد من مشروع واحد وعاوزين ينهونا، فالموضوع صعب».