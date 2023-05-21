انطلاق فعاليات الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفن بالمتحف القومي للحضارة بمشاركة 82 فنانة من 35 دولة

انطلقت مساء السبت، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، فعاليات الدورة الأولى للملتقى الدولي للتمكين بالفن (Empower Her Art Forum)، بمشاركة 82 فنانة من 35 دولة ولفيف من الدبلوماسيين والشخصيات العامة ورموز الفكر والثقافة العرب والأجانب .

حضر اللقاء: سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة وأعضاء السفارة وممثلون عن المفوضية السامية لشئون اللاجئين والسفير التركي لدى القاهرة، والمستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم الوزيرة السابقة لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وجمع من الفنانين والأكاديميين .

وخلال الفتاح، قدم الإعلامي شريف مدكور نبذة مختصرة عن أهداف الملتقى والتعريف بالقائمين عليه، وطالب ضيوف الملتقى بالوقوف احترامًا وتقديسًا لملكات وملوك مصر القديمة الموجودين بقاعات المتحف القومي للحضارة المصرية التي تقام به فعاليات الملتقى .

وعلى هامش الملتقى، أقيم معرض للفن التشكيلي حوى مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية والفن الرقمي والنحت وفن الفيديو والتصوير الفوتوغرافي أيضًا.

وتستمر فعاليات الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفن تستمر على مدار 5 أيام تبدأ من السبت/ وحتى يوم /الأربعاء/ المقبل، تحت رعاية وزارات الثقافة والبيئة والسياحة والهجرة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للاعاقة وهيئة تنشيط السياحة، وبالتعاون مع العديد من الهيئات الحكومية الأجنبية والمحلية كالاتحاد الأوروبي، ومتحف الحضارة، UN Women ، UNHC، والسفارة الألمانية ،المركز الثقافي الإيطالي ، سفارة بلجيكا ، سفارة تركيا، سفارة أسبانيا، بنك الكساء ومستشفى بهيه ومؤسسة بصيرة ومؤسسة النور والأمل ، Track3 Consulting ،Womenovation Foundation، ، New York contemporary art society.

وتضمنت فعاليات الملتقى برنامج "مخيم الفن"، بمشاركة 20 فنانة مصرية و62 فنانة من 35 دولة من جميع أنحاء العالم .

ويسعى الملتقى إلى الجمع بين الفنانين الدوليين والمصريين لبناء الجسور بين الدول من خلال الفن والأنشطة ذات الصلة، والتشجيع على استمرار الحوار بين الفنانات والجماهير كوسيلة للنساء لمشاركة تجاربهن حول العالم، هذا بالإضافة إلى عرض الكثير من الأعمال الفنية وورش العمل وحلقات النقاش مع قادة من مصر وحول العالم شخصية أو افتراضية.

ويعد الملتقى الدولي للتمكين بالفن أول ملتقى فني دولي يشجع على الحوار المستمر لحل العديد من القضايا الانسانية وخلق مستقبل أفضل للبشرية.

ومن المنتظر أن يتم خلال فعاليات الملتقى إطلاق منصة Artestial على الإنترنت وهي منصة عالمية على شبكة التواصل الاجتماعي تعمل على ربط الفنانات بمحبي الفن وهواة جمع الأعمال الفنية، وتسهيل الوصول إلى أعمالهن الفنية من خلال عرضها على المنصة من جميع أنحاء العالم وتشجع أيضا على بيع الأعمال الأصلية.

ومن أبرز الدول المشاركة بالملتقى الدولى الأول للتمكين بالفن هي مصر ، ألمانيا ، إيطاليا ، أمريكا، روسيا ، تركيا ، الصين، الكويت، لبنان، نيوزلندا، سلطنة عمان، فلسطين، سوريا، النمسا، هولندا، المغرب، بولندا، المكسيك، سلوفاكيا، صربيا، بلجيكا، جورجيا، تونس، أسبانيا، فرنسا، سلوفانيا، منغوليا، بيلاروسيا، البحرين، رومانيا، السودان، جنوب السودان ، اليمن، الصومال.