قال اللواء أركان حرب صلاح المعداوي، ممثل حزب حماة وطن، إن الحوار الوطني غير مسبوق، معربًا عن أمله في تحقيق الحوار للكثير من آمال الشعب المصري الأصيل.

وأضاف خلال مناقشة لجنة المحليات لقانون المجالس الشعبية المحلية، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، اليوم الأحد، أن النظام الانتخابي لتلك المجالس يتضمن تمثيلًا بنسبة 50% للعمال والفلاحين، و25% للشباب، و25% للمرأة.

ونوه أن نظام القائمة بنسبة 75% والفردي بنسبة 25% يصعب تحديد نسب المرأة والشباب بشكل قاطع، داعيًا إلى إجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة.

ودعا إلى «إلغاء مستوى المجلس الشعبي المحلي للمدينة بعواصم المحافظات المقسمة لأحياء، فضلًا عن إجراء مواءمة ومقاربة لأعداد الأعضاء الممثلين بالمدن في المجلس المحلي للمحافظة بالنسبة لعدد السكان، حتى يكون التأثير قويًا ومؤثرًا».

وانطلقت ثاني جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، اليوم الأحد، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قضية «قانون المجالس الشعبية المحلية».

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية «الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب».