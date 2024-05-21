وكالة تسنيم: انتخاب موحدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة الإيراني لمدة عامين

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أفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، صباح الثلاثاء، بانتخاب موحدي كرماني، رئيساً لمجلس خبراء القيادة في إيران، بأغلبية 55 صوتاً.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس الخبراء القيادة، فإن «كرماني» سيتولى رئاسة هذا المجلس لمدة عامين.

وأقيمت مراسم افتتاح الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور رؤساء السلطات وشخصيات حكومية وعسكرية.

وبدأت مراسم الافتتاح بقراءة رسالة المرشد الأعلى بإيران علي خامنئي، الذي قال في كلمته إن «هذا المجلس مظهر من مظاهر الديمقراطية الإسلامية».

ولفت إلى أن «اختيار القائد وفق المعايير الإسلامية من مسئولية المجلس المنتخب من الشعب»، مضيفًا: «المعايير إسلامية والاختيار شعبي، وهذه الإشارة والمؤشر الأوضح للجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وبدأت، صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة تبريز، عاصمة محافظة أذربیجان الشرقية بشمال غربي إيران، مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تعرّضت له مروحية كانت تقلّه مع مسؤولين آخرين أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في شمال غرب إيران، ما أدى الى مقتلهم جميعاً.

وأظهر التلفزيون الرسمي آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في وسط مركز محافظة أذربيجان الشرقية حاملين صور الرئيس والضحايا السبعة الآخرين في الحادث.