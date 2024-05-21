البحرية التونسية انتشلت 341 جثة لمهاجرين غير نظاميين في 2024

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قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، اليوم الثلاثاء، إن وحدات البحرية انتشلت منذ بداية العام الجاري 341 جثة لمهاجرين غير نظاميين، أغلبها لأجانب.

وأفاد الوزير في كلمة ألقاها خلال الملتقى العربي لمناهضة تهريب المهاجرين، إن السواحل التونسية شهدت غرق 103 قوارب هذا العام وحتى شهر مايو الجاري وجرى إنقاذ 4334 مهاجرا معظمهم أجانب.

وتقول السلطات الصحية في صفاقس التي تعد منصة رئيسية لقوارب الهجرة، إن المستشفيات والمقابر في الجهة تواجه ضغطا لإيواء ودفن الجثث.

وشهدت سواحل تونس في عام 2023 مغادرة أعداد قياسية من المهاجرين، من دول أفريقيا جنوب الصحراء، نحو الجزر الإيطالية القريبة بجانب حوادث غرق مأساوية.

وتضغط إيطاليا والاتحاد الأوروبي للحد من التدفقات ومكافحة أنشطة مهربي البشر بتقديم دعم مالي واقتصادي لتونس.

وأفاد الوزير باعتراض قرابة 53 ألف مهاجر غير نظامي في البحر وضبط 595 وسيطا للهجرة و429 قاربا، خلال نفس الفترة.

وقال الفقي، إن تونس ترفض أن تكون منطقة عبور أو توطين للمهاجرين الوافدين بطرق غير قانونية على البلاد. .

وتقطعت السبل بالآلاف من مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء في عدة مدن تونسية وأساسا في صفاقس، لتحين فرصة عبور البحر المتوسط بحثا عن فرص أفضل للحياة في دول الاتحاد الأوروبي.

وأدى التدفق الكبير إلى حدوث قلاقل مع السكان المحليين في بعض البلدات.

وذكر متحدث باسم الحرس الوطني في وقت سابق أن السلطات الأمنية منعت 21 ألف و400 مهاجر غير نظامي من دخول البلاد هذا العام وحتى نهاية أبريل الماضي.