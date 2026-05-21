الحكومة الألمانية تستثمر في الدفاع المدني لمواجهة التهديدات الروسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة الألمانية تخصيص تمويل جديد لتعزيز جاهزية الدفاع المدني في البلاد، في إطار مواجهة التهديدات المرتبطة بروسيا.

ووافقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مقترحات قدمها وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، تشمل شراء مركبات ومعدات، بالإضافة إلى تكوين مخزونات من المواد اللازمة لحالات الطوارئ.

وتعتزم الحكومة استثمار 10 مليارات يورو (5ر11 مليار دولار) بحلول عام 2029 بهدف حماية السكان المدنيين من أي مخاطر مرتبطة بالحرب.

وفي برلين، اليوم الأربعاء، سلم دوبرينت مركبات مجهزة خصيصا لخدمات الطوارئ في ولايات برلين وبراندنبورج وتورينجن، بالإضافة إلى ناقلة أفراد THW إلى ولاية بادن-فورتمبيرج.

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، الذي رافق دوبرينت خلال الفعالية "لا يمكن تحقيق الأمن العسكري في مواجهة التهديدات الخارجية دون نظام دفاع مدني فعال".

وتشمل المقترحات توسيع نطاق البنية التحتية للإنذار، حيث يمكن إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف الذكية أو المحمولة الموجودة داخل منطقة محددة.

وإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة الفيدرالية برنامجا لتمويل صفارات الإنذار.