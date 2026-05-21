الرئيس التنفيذي لـ«فولكس فاجن» ينفي وجود مفاوضات مع الصين بشأن مصنع أوسنابروك

نفى الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، أوليفر بلوم، التكهنات التي تشير إلى احتمال بيع مصنع الشركة في أوسنابروك، بشمال غرب ألمانيا، لشركة صينية لصناعة السيارات.

وقال بلوم، خلال اجتماع عام في فولفسبورج اليوم الأربعاء: "لا توجد حاليا أي خطط أو مناقشات مع شركات تصنيع صينية".

وكانت تقارير أشارت إلى أن شركة إكس بنج موتورز الصينية من بين عدة شركات مهتمة بالاستحواذ على مواقع صناعية في أوروبا.

ودافع بلوم أمام موظفي فولكس فاجن عن جهود المجموعة المكثفة لخفض التكاليف، قائلا لا تزال لدينا طاقة إنتاجية فائضة في مصانعنا في أوروبا وألمانيا. يجب علينا معالجة هذا الأمر للحفاظ على قدرتنا التنافسية".

وأكد بلوم في الوقت نفسه أهمية إيجاد "حلول ذكية" للمصانع التابعة للمجموعة.

وأوضح بلوم أن الشركة تجري حاليا مفاوضات مع شركات من قطاع الصناعات الدفاعية بشأن مصنع أوسنابروك.