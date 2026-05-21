انتقادات أوروبية واسعة لطريقة تعامل إسرائيل مع ناشطي أسطول الصمود

وصفت عدة دول أوروبية معاملة الناشطين الذين كانوا على متن "أسطول الصمود" بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، وسط انتقادات واسعة لإجراءات إسرائيلية بحقهم، ودعوات للإفراج عنهم وفتح تحقيق فيما جرى.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني على منصة إكس: "ما يظهر في مقطع فيديو للوزير (إيتمار) بن غفير (وزير الأمن القومي الإسرائيلي) غير مقبول على الإطلاق ويتعارض مع كل ضمانات الكرامة الإنسانية الأساسية".

وأظهر مقطع مصور بن غفير وهو يمشي بين النشطاء المحتجزين البالغ عددهم نحو 430 وتحيط بهم الشرطة والجنود بينما لوح بعلم إسرائيلي كبير، وقال لهم: "مرحبا بكم في إسرائيل، نحن أصحاب الأرض". وظهر ناشط مكبل في المقطع وهو يهتف "فلسطين حرة" بينما كان بن غفير يسير بجانبه فدفعه أفراد الأمن أرضا.

وأظهر المقطع المصور النشطاء وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم وهم راكعون ورؤوسهم على الأرض داخل ما يبدو أنه منطقة احتجاز مؤقتة في ميناء أشدود وعلى سطح إحدى السفن.

كما علقت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني على إكس بأن "تعرض هؤلاء المتظاهرين، ومن بينهم العديد من المواطنين الإيطاليين، لمثل هذه المعاملة التي تنتهك الكرامة الإنسانية أمر غير مقبول"، مطالبة باعتذار وتوضيحات رسمية لما حدث.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إنه تم استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا لنقل غضب باريس والمطالبة بتوضيح بشأن تصرفات بن غفير، مضيفا أن المشاركين الفرنسيين في الأسطول "يجب أن يُعاملوا باحترام وأن يفرج عنهم في أسرع وقت ممكن".

ونأى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بنفسه عن زميله في الحكومة اليمينية المتطرفة، والذي يعد من أكثر أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إثارة للجدل.

وكتب ساعر على إكس: "لقد تسببتَ عمداً في إلحاق الضرر بدولتنا بهذا العرض المخزي- وهذه ليست المرة الأولى"، مضيفا أن بن غفير "ليس وجه إسرائيل".

وبعد ذلك بوقت قصير، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورا تحت عنوان "هذه هي قيمنا"، تُظهر عناصر من الشرطة الإسرائيلية وهم يقدمون الماء للناشطين المحتجزين ويتحدثون معهم.

نتنياهو: الفيديو لا يعكس القيم الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن معاملة بن غفير للناشطين لا تعكس القيم أو المعايير الإسرائيلية، لكنه شدد على أن لإسرائيل الحق في "منع أساطيل استفزازية من مؤيدي إرهاب حماس من دخول مياهنا الإقليمية والوصول إلى غزة"، مضيفاً أنه أوعز للجهات المختصة بترحيل الناشطين في أقرب وقت ممكن.

كما انتقدت دول أخرى معاملة الناشطين، إذ وصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول سلوك بن غفير بأنه "غير مقبول تماما"، وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه يتعارض مع القيم التي تسعى ألمانيا وإسرائيل إلى ترسيخها معا.