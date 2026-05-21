 فرنسا: احتجاز 16 شخصا مع اتساع نطاق فضيحة الاعتداءات الجنسية في دور الحضانة بباريس - بوابة الشروق
الخميس 21 مايو 2026 4:21 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

فرنسا: احتجاز 16 شخصا مع اتساع نطاق فضيحة الاعتداءات الجنسية في دور الحضانة بباريس

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

نشر في: الخميس 21 مايو 2026 - 3:42 ص | آخر تحديث: الخميس 21 مايو 2026 - 3:42 ص

تشهد الفضيحة المحيطة بالاعتداءات الجنسية واسعة النطاق في دور الحضانة والمدارس الابتدائية بباريس تصاعدا ملحوظا، حيث جرى احتجاز 16 شخصا في العاصمة الفرنسية اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية نقلا عن النيابة العامة، أن هؤلاء الأشخاص تم احتجازهم على خلفية اتهامات تتعلق بدار حضانة واحدة تديرها الدولة في وسط المدينة.

وأكدت سلطات التحقيق للصحيفة أن الأشخاص المتورطين متهمون باغتصاب واعتداءات جنسية على قاصرين، فضلا عن ارتكاب أعمال عنف بحقهم.

يُشار إلى أن بعض المحتجزين كانوا قد أُوقفوا بالفعل عن العمل في وقت سابق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك