عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد حطام الطائرة الأمريكية التي استهدفتها إيران، أمس الخميس.

وأظهرت قوات الدفاع الجوي الإيرانية، اليوم، بقايا وأجزاء مختلفة، تقول إنها للطائرة الأمريكية المسيرة التي أكدت قوات الحرس الثوري إسقاطها أمس.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أمس الخميس، عن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية، لدى اختراقها المجال الجوي للبلاد.

من جانبه، قال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، بعيدًا عن المجال الجوي الإيراني.