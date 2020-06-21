طارق شوقي: مديريات الأمن ستمنع أولياء الأمور من التواجد أمام اللجان

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مديريات الأمن، اعتبارا من يوم الخميس، ستمنع تواجد أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، في كل اللجان حول الجمهورية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعن امتحانات الثانوية العامة، أضاف «شوقي»، في مداخلة ببرنامج «اليوم»، على قناة «DMC»، مساء اليوم الأحد، أن الإجراءات التي يتم اتخاذها جيدة جدا، وإذا حدث خلل فيكون في حالات فردية قليلة جدا، مؤكدا أن هناك حالة واضحة من غياب الوعي والتزام السلوك غير المنضبط، خاصة من أولياء الأمور.

وأكد «شوقي» أنه تم اكتشاف حالة غش واحدة وتم حرمان المتورطين فيها من أداء الامتحانات لمدة عامين وفصل المراقبين، مطالبا وسائل الإعلام بعدم إرهاق الوزارة، خلال أداء امتحانات الثانوية العامة، وتحري الدقة والأمانة.

وأدى 653 ألفًا و389 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة في 56 ألفًا و591 لجنة سير فرعية على مستوى الجمهورية، صباح اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.