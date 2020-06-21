الخارجية الفلسطينية تشيد بجهود مصر والأردن في تسهيل عودة العالقين

أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بجهود مصر والمملكة الأردنية، في تسهيل عودة الدفعة الأولى من العالقين في مصر إلى أرض الوطن.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أوضحت الخارجية في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن «عدد الدفعة الأولى من العالقين بلغ 270 مواطنا؛ وصل بعد جهود كبيرة بذلتها الوزارة وجهاز المخابرات والأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وبتوجيهات ومتابعة يومية لكل من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتيه، ووزير الخارجية رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، واللجنة الوزارية المختصة بقضية العالقين، وبمتابعة ميدانية من سفارتي دولة فلسطين في مصر والأردن، سواء من حيث الترتيبات المتعلقة بنقلهم فجرًا إلى مطار القاهرة الدولي واستكمال ترتيبات وإجراءات المغادرة حتى ساعة متأخرة من الليل، أو ترتيب استقبالهم ونقلهم من المطار إلى الجسر مع السلطات المختصة في المملكة الأردنية، ليتم استقبالهم من هيئة المعابر والحدود وطواقم وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، والشرطة وقوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية المختلفة التي وفرت لهم بيئة استقبال أمنه وصحية ومريحة، كما تم استقبالهم من قبل السفير أحمد الديك ممثلًا لوزير الخارجية».

وتوجهت الخارجية الفلسطينية، بالشكر للمملكة الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني، ومصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذا الخارجية المصرية، والخارجية والمغتربين الأردنية، وجميع الجهات المصرية والأردنية المختصة التي بذلت جهودا كبيرة لتأمين إعادة هذه الدفعة، والدول التي تسهل عملية إجلاء العالقين من أبناء الشعب الفلسطيني، وسفارتي دولة فلسطين في القاهرة والمملكه الأردنية.