 ضبط 80 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية - بوابة الشروق
الأحد 21 يونيو 2020 1:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

ضبط 80 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية

مصطفى عطية:
نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 12:59 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 12:59 م

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، من ضبط مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص في الإسكندرية وبداخله 80 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات.

وردت معلومات لإدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكنديرية، بقيام مدير مصنع ملابس "بدون ترخيص" -كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية- بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة داخل مصنعه غير المستوفي للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تصنيع المستلزمات الطبية.

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع المشار إليه بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم ضبط 80 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائي مدون عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك