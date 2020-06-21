ضبط 80 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، من ضبط مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص في الإسكندرية وبداخله 80 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات.

وردت معلومات لإدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكنديرية، بقيام مدير مصنع ملابس "بدون ترخيص" -كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية- بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة داخل مصنعه غير المستوفي للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تصنيع المستلزمات الطبية.

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع المشار إليه بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم ضبط 80 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائي مدون عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.