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يستطيع مروان محسن مهاجم الأهلي الاستمرار في صفوف الفريق لعدة مواسم قادمة، وفقا لاعتبارات تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب.

صرح النحاس عبر قناة النهار "مروان يمكنه الاستمرار مع الأهلي لثلاث أو أربع سنوات قادمة خاصة أن عمره 30 عاما".

وأشار إلى أن مهاجم الأهلي يتبقى في عقده الحالي موسم واحد، مضيفا "مروان محسن ليس لديه بدائل في الوقت الحالي، فالظروف الحالية بشأن توقف النشاط بسبب فيروس كورونا لا تسمح بأي عروض خليجية أو غيرها".

وكشف وكيل أعمال المهاجم الدولي "هناك جلسة ستجمع بين مروان محسن ومدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ خلال يومين للاتفاق على تجديد التعاقد".

وأتم تامر النحاس تصريحاته "مروان يستحق التقدير من إدارة الأهلي، ولديه الحق أيضا في التوقيع لناديه على بياض".

يذكر أن مروان محسن انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الإسماعيلي في صيف 2016 مقابل 10 ملايين جنيه، وفاز مع الأهلي ببطولة الدوري 3 مرات وكأس مصر مرة واحدة وكأس السوبر المصري مرتين.