بدأ اليوم الأحد التصويت في الانتخابات البرلمانية الصربية، التي شهدت مقاطعة جزئية من جانب المعارضة وتأجيل لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يفوز الحزب التقدمي، الذي ينتمى له الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، بنحو 60% من الأصوات، وشريكه في الائتلاف الحزب الاشتراكي، الذي ينتمى له وزير الخارجية إيفيتسا داتشيتش بنسبة حوالي 12%.

وكانت أكبر كلتة معارضة قد قالت العام الماضي إنها سوف تقاطع التصويت من أجل جذب الانتباه لما يصفه قادتها بتلاعب فوتشيتش بالإعلام والاقتصاد مما يفسح المجال بصورة غير عادلة أمام حزبه.

ولم يلتزم جزء من المعارضة بمقاطعة الانتخابات، حيث جذبهم خفض النسبة المطلوب الفوز بها في الانتخابات لشغل مقاعد في البرلمان، حيث غيرها الحزب التقدمي من 5% إلى 3% الشهر الماضي قبل تحديد موعد إجراء الانتخابات.

وكان من المقرر إجراء هذه الانتخابات في 19 أبريل الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، وقد فشلت صربيا في كبح التفشي ومازالت تسجل أعدادا كبيرة من حالات الإصابة، ولكنها رفعت جميع القيود تقريبا منذ عدة أسابيع.

ويحق لنحو 7ر6 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وينتهى التصويت الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش)، ولا يسمح بإجراء استطلاع آراء الناخبين لدى الخروج من مراكز الاقتراع في صربيا، ومن المتوقع صدور النتائج الأولية مساء اليوم.