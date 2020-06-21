أكبر هيئة تشريعية في الصين تجتمع مرة أخرى لبحث قانون الأمن القومي لهونج كونج

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أن أعلى هيئة تشريعية في الصين ستجتمع مرة أخرى، بعد أسبوع فقط من مداولات حول قانون الأمن القومي الجديد لهونج كونج وصدور تفاصيل رئيسية حول مشروع القانون أمس السبت.

وستجتمع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين لمدة 3 أيام في 28 يونيو، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، إنه على الرغم من أن قانون الأمن القومي غير مدرج على جدول الأعمال، الذي وافق عليه رئيس اللجنة، لي تشانشو، ذكر مندوب هونج كونج الوحيد باللجنة، تام يي-تشونج أنه من المحتمل أن يتم مناقشته.

وكانت الصين قد كشفت، أمس السبت، عن المزيد من التفاصيل بشأن قانون الأمن القومي الوشيك، الذي يتم صياغته لهونج كونج، حيث اختتمت أكبر هيئة تشريعية في البلاد 3 أيام من المداولات حول الموضوع.

وجاء في بيان أن الحكومة المركزية ستشكل "لجنة دفاعية للأمن القومي" في هونج كونج، ستكون مسؤولة عن "الإشراف على، وتوجيه وتنسيق ودعم، تنفيذ الحكومة المحلية لالتزاماتها الدفاعية للأمن القومي".

وكانت الدول الأعضاء في مجموعة السبع قد وقعت هذا الأسبوع على بيان أعربت فيه عن "قلقها البالغ" إزاء القانون وحثت بكين على إعادة النظر في خططها.