الإمارات تسجل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 44925 حالة.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أنها تمكنت من إجراء أكثر من 48 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، موضحة أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 392 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة.

وأشارت "الصحة الإماراتية" إلى وفاة مصاب؛ ليبلغ عدد الوفيات 302 حالة، وأن حالات الشفاء الجديدة بلغت 661 حالة؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 32415 حالة.