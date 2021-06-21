وزير الخارجية الأوكراني: وفد من رجال الأعمال يزور العراق قريبا لبحث الفرص الاستثمارية

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قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الإثنين، إن وفدا من رجال الأعمال الأوكرانيين سيزور العراق قريبا لبحث الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية - نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن "وزير الخارجية دميترو كوليبا بحث مع وزير خارجية العراق فؤاد حسين، سبل تطوير التجارة بين البلدين، وزيادة الصادرات الزراعية الأوكرانية إلى العراق؛ وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

وأضاف البيان أن "كوليبا أكد أن أوكرانيا ستظل ضامنا موثوقا للأمن الغذائي للعراق كشريك تجاري مهم لبلدنا في الشرق الأوسط".

كما أعرب وزير الخارجية الأوكراني عن دعمه لجهود العراق في محاربة الإرهاب.