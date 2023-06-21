ضبط مصنع مخللات بدون ترخيص في البحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم ، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية مركز المحمودية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع مخلل بدون ترخيص وتم التحفظ على 30 برميل مخلل كمنتج نهائى، و24 زجاجة زيت طعام تموينى مدعم قام أحد محلات البقالة بتجميعها من السوق السوداء لتحقيق ربح غير المشروع.

كما تمكنت الحملة من ضبط محل بقالة يقوم ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى، ومحل بقالة امتنع عن بيع السجائر وتم التحفظ على 10 علب سجائر.

كانت الحملة برئاسة منتصر النحاس وبرفقة وليد جعفر مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.