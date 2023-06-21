أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية قدوم مليون و342 ألفا و351 حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية الإثنين الماضي.

وأوضحت الجوازات في بيان ليل الثلاثاء/الأربعاء أن "عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ مليونا و280 ألفا و240 حاجا، بينما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 57 ألفا و463 حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية أربعة آلاف و648 حاجا.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

وأعلنت السعودية في كانون الثاني/يناير الماضي أنها ستسمح بأداء فريضة الحج هذا العام دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم.