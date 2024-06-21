5 دول أعلنت اعترافها بدولة فلسطين خلال شهرين

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أعلنت أرمينيا اليوم الجمعة اعترافها بالدولة الفلسطينية لتنضم إلى عدة دول أوروبية أخرى اتخذت نفس الخطوة مؤخرا، في قرار لقي ترحيبا من الرئاسة الفلسطينية وتنديدا من إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الرئاسة رحبت بالقرار الأرميني، واعتبرته "خطوة شجاعة وهامة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن قرار أرميينا "مساهمة حميدة تسهم في إنقاذ حل الدولتين الذي يتعرض للتدمير الممنهج".

كما حثت الرئاسة دول العالم "وخاصة الأوروبية" التي لم تعترف بدولة فلسطين على أن تقوم بذلك وتحذو حذو إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وأرمينيا.

وأضافت أن عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين أصبح 149 دولة بعد قرار أرمينيا.

كانت وزارة الخارجية الأرمينية قد ذكرت في بيان نشرته وكالة أنباء "أرمنبريس" في وقت سابق اليوم أن أرمينيا على قناعة بأن دعم مبدأ حل الدولتين والدعوة إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية هو "السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة".

وتابع البيان: "جمهورية أرمينيا مهتمة بإخلاص بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وإقامة مصالحة دائمة بين الشعبين اليهودي والفلسطيني".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزارة الخارجية استدعت السفير الأرميني وقدمت له احتجاجا شديد اللهجة.

كانت النرويج وأيرلندا وإسبانيا، أعلنت الشهر الماضي في قرار متزامن الاعتراف بدولة فلسطين وانضمت إليهم سلوفينيا لاحقا.

وجاءت قرارات الدول الخمس بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح مشروع قرار "يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة" بالمنظمة.