33 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالمنيا وسط إجراءات أمنية مشددة

انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية العامة لعام 2026 بمحافظة المنيا، وسط تواجد أمني مكثف وتكثيف مروري بمحيط اللجان، حيث تم فتح اللجان في تمام الساعة 8:15 صباحًا، قبل بدء الامتحان بنحو 45 دقيقة، لإتاحة الوقت الكافي لتفتيش الطلاب وضمان انتظام الدخول.

وشهدت لجان الشهيد عبدالمنعم رياض، والشهيد محمد وحيد حبشي، والفريق صفي الدين أبو شناف، توافد الطلاب مبكرًا، لإنهاء إجراءات التفتيش قبل انطلاق الامتحان في الساعة التاسعة صباحًا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، برعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وإشراف صابر عبدالحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات، وعماد الدين محمود وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية، بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وهي مادتا التربية الدينية والتربية الوطنية، داخل 91 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام 33,672 طالبًا وطالبة، منهم 21,956 طالبًا بالشعبة العلمية "علوم"، و2,311 طالبًا بالشعبة العلمية "رياضيات"، و9,405 طلاب بالشعبة الأدبية.

وأكد وكيل الوزارة الانتهاء من تجهيز جميع اللجان والاستراحات المخصصة لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، بما يضمن توفير سبل الراحة للقائمين على العملية الامتحانية.

كما تم تجهيز مركز توزيع الأسئلة وتأمينه بالكامل، مع وضع آليات واضحة لتنظيم سير الامتحانات وتحديد الأدوار والمسؤوليات، بما يحقق الانضباط الكامل.

وأشار زيان إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية، مع التأكيد على الالتزام بجميع التعليمات المنظمة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لضمان توفير بيئة مناسبة تحقق الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.