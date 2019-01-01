المشاركون في فعاليات الإتاحة التكنولوجية لذوي الإعاقة: إنشاء مركز تقني لمتحدي الإعاقة يسهم في التواصل مع خدمات الطوارئ

مستشارة وزير الاتصالات: التعاون مع الشركات العالمية يحقق أهداف الوزارة لدعمها

أوصى المشاركون فى فعاليات أسبوع أفريقى للإتاحة التكنولوجية لذوى الإعاقة على ضرورة الاهتمام بإنشاء مركز تقنى للأشخاص ذوى الإعاقة يوفر إتاحة التواصل بينهم وبين خدمات الطوارئ، والذى يعتبر حلا متكاملا كمركز تواصل يعمل كوسيط لتلبية احتياجات الاشخاص ذوى الإعاقة السمعية مثل حالات الطوارئ الطبية والتواصل مع الجهات المعنية فى حالات الطوارئ.



وحث المشاركون على ضرورة التعاون مع الشركات العالمية فى قطاع التكنولوجيا لتحقيق اهداف الوزارة لدغم ذوى الاعاقة ومساعدتهم الاندماج الفعال فى المجتمع.



وقال أحمد فايد المدير الإقليمى فى مصر وليبيا لـ«أﭬايا» إن شركته تقدم حلولا وتطبيقات مبتكرة ومتطورة تعمل على تلبية احتياجات هذه الشريحة من المجتمع، مشيرا إلى أن هناك العديد من المؤسسات الدولية تستخدم حلولا شركته حيث ساهمت فى تعزيز الخدمات للمواطنين من ذوى إعاقة السمع والنطق.



وقال فايد إن رؤيتنا تجاه تطوير المشاريع أو الخدمات تتمثل فى إمكانية تحقيق سهولة الوصول التى تعتبر أولوية بالغة منذ مرحلة التصميم، مشيرا إلى أن العمل على توفير احتياجات هذه الشريحة المهمة من المجتمع فى الوصول للخدمات الأساسية يساهم فى تقديم الخبرات المتساوية لجميع أفراد المجتمع.



وأوضح فايد أن حرص الحكومة والرواد فى القطاع التكنولوجى على تحقيق الشمولية فى المجتمع ليس فقط التزاما أخلاقيا بل اقتصاديا أيضا، حيث تقدر تكلفة عدم مشاركة ذوى الإعاقة فى المجتمع فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بما يقارب 7 % من الناتج المحلى الإجمالى، كما يتم حاليا صرف تريليون دولار أمريكى فى دخل الفرد القابل للصرف على التكاليف الناتجة عن عدم مشاركة هذه الشريحة فى المجتمع.



وأكدت الدكتورة عبير شقوير مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية: «أن التعاون والشراكات مع الشركات العالمية فى قطاع التكنولوجيا يحقق أهداف الوزارة المتمثلة فى دعم ذوى الإعاقة ومساعدتهم فى الحصول على الفرص المتكافئة والاندماج الفعال فى المجتمع، لدفع عجلة التنمية الشاملة وذلك ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر عام 2030» لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لجميع شرائح المجتمع». ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، فإن 10.67% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن خمس سنوات يعانون من نوع ما من الإعاقة، 2.61% من المصريين يعانون من إعاقة شديدة، وفى جميع أنحاء أفريقيا، وتعنى هذه الإحصاءات أن هناك ما يصل إلى 80 مليون شخص مصابين بنوع من الإعاقة. ويعانون من ضعف السمع والنطق فى مصر ما يقرب من 7.5 مليون شخص فى مصر وحدها حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة.