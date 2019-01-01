مواطنو نيوزيلندا يسلمون أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح في إطار خطة أمنية

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الأحد، أن مواطنيها سلموا أكثر من 10 آلاف من قطع الأسلحة وأجزاء وكماليات السلاح خلال الأسبوع الأول من خطة لإعادة شراء الأسلحة تطبقها البلاد بعد أسوأ واقعة قتل جماعي في مارس الماضي.

وقالت الشرطة ـ طبقا لما أوردته قناة (سكاي نيوز عربية) ـ "إن السلطات دفعت لمن قاموا بتسليم اسلحتهم أكثر من 6 ملايين دولار نيوزيلندي (4.06 مليون دولار) منذ بدء إعادة شراء الأسلحة، منوهة بأن الخطة لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث قاموا بتسليم 1061 سلاحا و3397 من أجزاء السلاح وكمالياته اليوم في مختلف أنحاء البلاد".

وأوضحت أنه لا يزال أمام مالكي السلاح مهلة حتى 20 ديسمبر القادم لتسليم أسلحتهم، لافتة إلى أن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي (140.63 مليون دولار) لتعويضهم عما يصل إلى 95% من التكلفة الأصلية.

وتأتي خطة إعادة شراء الأسلحة بعد 4 أشهر من مقتل 51 شخصا في هجوم نفذه متشدد يميني يحمل بنادق نصف آلية على مسلمين كانوا يصلون الجمعة في مدينة كرايست تشيرش بالجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا.

وكانت وسائل إعلام نيوزيلندية قد أشارت يوم الأربعاء الماضي إلى أن سكان كرايست تشيرش أعربوا عن اعتراضهم على افتتاح أحد فروع متجر "جان سيتي" للأسلحة في المدينة.