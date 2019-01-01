قال شكري جندي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفر الشيخ، إن عدم الاستعداد بقسم الطوارئ هو ما تسبب في واقعة انقطاع الكهرباء عن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى بلطيم، بمركز كفر الشيخ.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، «الواقعة حدثت نتيجة انقطاع التيار الكهربي، وكان في محاولة جادة من مدير المستشفى ومن الناس إنها ترجع التيار الكهربي مرة تانية، وتم استخدام الديزل، لكن الاستعداد للطوارئ مبيبقاش عندنا كمصريين، إن إحنا بنستعدله كويس، رغم إن قسم الطوارئ بالمستشفيات مجهز بأحدث التقنيات لمواجهة أي أزمة»، بحسب قوله.

وأكد على حرص الإدارة على منح كل مواطن حقه من خلال المحاكمة التأديبية، متابعًا: «النيابة الإدارية تولت التحقيق في الواقعة، وإحنا شايفين إن قرار النيابة الإدارية بتحويل الناس دي للمحاكمة التأديبية، إذا كان في واحد فيهم مظلوم هياخد حقه، مش مظلوم هياخد جزاؤه».

وأمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، اليوم إحالة 30 متهماً من العاملين بمستشفى بلطيم المركزي للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى.