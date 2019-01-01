«الدفاع الروسية»: قوات المظليين تتسلم منظومات صواريخ مضادة للدبابات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى وحدات مكافحة الدبابات في لواء المظليين المرابط في مقاطعة فولجوجراد الروسية تسلمت منظومات "كورنيت" الحديثة المضادة للدبابات.

وقال قائد الكتيبة في لواء المظليين النقيب بافل سوزدالتسيف - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "جنود كتيبته كانوا يستخدمون سابقا منظومات فاغوت المضادة للدبابات التي تم توجيهها سلكيا .. لكن حان الوقت لاستبدالها بمنظومات جديدة".

وأشار إلى أن المنظومات الجديدة توجه عبر الليزر وتتزود بأجهزة الرؤية الليلية خلافا لسابقتها؛ الأمر الذي يمكن مشغليها من استخدامها في الظلام.